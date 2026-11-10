Jaisalmer Dating App Fraud: डेटिंग एप के बहाने बुलाया, अपहरण कर पीटा; महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

Jaisalmer Dating App Crime: राजस्थान के जैसलमेर में डेटिंग एप के जरिए युवक को मिलने के बहाने बुलाकर अपहरण और मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल व एटीएम कार्ड छीन लिया। इसके बाद यूपीआई के जरिए उसके बैंक खाते से 1 लाख 42 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वारदात की सूचना मिलने के महज दो घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।