10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

Rajasthan News: दीपों की रोशनी से जगमगाई सरहद, अपनों से दूर सुरक्षा प्रहरियों ने साथियों संग मनाई दीपावली

पाकिस्तान से सटी पश्चिमी राजस्थान की सरहद पर दीपावली की रात दीपों की रोशनी और देशभक्ति के उत्साह के नाम रही। सीमांत चौकियों पर तैनात जवानों ने कर्तव्य निर्वहन के साथ दीपोत्सव मनाया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Anil Prajapat

Updated: 9 Nov 2026, 1:17 PM IST

Jaisalmer Border Diwali

सरहद पर दिवाली का जश्न। फोटो: पत्रिका

जैसलमेर। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी राजस्थान की सरहद पर दीपावली की रात दीपों की रोशनी और देशभक्ति के उत्साह के नाम रही। सीमांत चौकियों पर तैनात जवानों ने कर्तव्य निर्वहन के साथ दीपोत्सव मनाया। तारबंदी के किनारे सजे दीपकों की कतारों ने सीमांत क्षेत्र को जगमगा दिया, वहीं रंगोलियों की रंगीन छटा ने चौकियों की रौनक बढ़ा दी। धोरों के बीच आतिशबाजी की चमक और देशभक्ति के गीतों की गूंज ने उत्सव के उल्लास को और खास बना दिया।

दीपावली के अवसर पर जवानों ने मिलकर सीमांत चौकियों को सजाया। महिला सुरक्षा प्रहरियों ने भी रंगोलियां बनाकर और दीप सजाकर उत्सव में भागीदारी निभाई। रोशनी से सजी चौकियों पर देशभक्ति के गीतों के बीच जवानों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं।

दिवाली पर पटाखों की चिंगारी से राजस्थान में कई जगह लगी आग, करोड़ों का नुकसान; पाली में 2 लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
jaipur fire

परिवारों से दूर रहकर सीमा की निगरानी कर रहे इन जवानों के लिए साथियों का साथ ही त्योहार की सबसे बड़ी खुशी बना। दीपावली पर परिवार की याद स्वाभाविक रूप से जवानों को भावुक करती रही, लेकिन साथियों ने एक-दूसरे का संबल बनकर इस कमी को महसूस नहीं होने दिया।

कोई साथी उदास नजर आया तो दूसरे ने उसका हौसला बढ़ाया। आपसी अपनत्व और सामूहिक उत्सव ने सीमांत चौकियों पर परिवार जैसा माहौल बना दिया।

कर्तव्य के साथ उत्सव की खुशियां

धोरों के बीच आतिशबाजी की रोशनी ने रात के अंधेरे में उत्सव के रंग बिखेर दिए। दीपों से जगमगाती तारबंदी और रोशनी से सजी चौकियों के बीच जवानों के चेहरों पर उत्साह और गर्व नजर आया। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवारों से अलग रहकर भी उन्होंने त्योहार की खुशियां साझा कीं। दीपावली की रात उनके लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति समर्पण और साथियों के बीच एकजुटता का प्रतीक बन गई। सीमाओं की चौकसी के बीच उनका ‘कर्तव्य प्रथम’ का संकल्प भी रोशनी की तरह अडिग दिखाई दिया।

राजस्थान के इन गांवों के नाम सुनकर चौंक जाएंगे, कहीं चाचा तो कहीं गूंगा, रायता और जेठानी; जानें अजब नाम की गजब कहानी

ये भी पढ़ें
Rajasthan Unique Village Names
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.