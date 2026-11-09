Rajasthan News: दीपों की रोशनी से जगमगाई सरहद, अपनों से दूर सुरक्षा प्रहरियों ने साथियों संग मनाई दीपावली

धोरों के बीच आतिशबाजी की रोशनी ने रात के अंधेरे में उत्सव के रंग बिखेर दिए। दीपों से जगमगाती तारबंदी और रोशनी से सजी चौकियों के बीच जवानों के चेहरों पर उत्साह और गर्व नजर आया। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवारों से अलग रहकर भी उन्होंने त्योहार की खुशियां साझा कीं। दीपावली की रात उनके लिए केवल उत्सव नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति समर्पण और साथियों के बीच एकजुटता का प्रतीक बन गई। सीमाओं की चौकसी के बीच उनका ‘कर्तव्य प्रथम’ का संकल्प भी रोशनी की तरह अडिग दिखाई दिया।