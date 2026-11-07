jaisalmer: तीन और गोडावण प्राकृतिक आवास के लिए जंगल में छोड़े

गोडावणों को सीधे खुले जंगल में छोडऩे के बजाय सॉफ्ट रिलीज तकनीक अपनाई गई है। इसके तहत पक्षियों को सुदासरी क्षेत्र में बनाए गए विशेष बाड़े में रखा गया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस तकनीक का मकसद कृत्रिम परिवेश में पले पक्षियों को अचानक खुले वातावरण में डालने के बजाय धीरे-धीरे प्राकृतिक परिस्थितियों से परिचित कराना है। सैटेलाइट टैग से मिलने वाली जानकारियां उनके व्यवहार और अनुकूलन क्षमता को समझने में मददगार साबित होंगी। इसके आधार पर भविष्य में छोड़े जाने वाले अन्य गोडावणों की रणनीति भी तय की जा सकेगी। गौरतलब है कि गत अक्टूबर की शुरुआत में पहले चरण में 4 कैप्टिव ब्रीड गोडावणों को जंगल में छोड़ा गया था। इनमें से एक पक्षी की मरुस्थलीय लोमड़ी के हमले में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों के सामने जंगल में छोड़े गए पक्षियों की सुरक्षा और प्राकृतिक परिस्थितियों में उनकी जीवित रहने की क्षमता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद अभियान की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में कुल 11 कैप्टिव ब्रीड गोडावणों को प्राकृतिक आवास में छोडऩे का लक्ष्य बनाया गया है।