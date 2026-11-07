jaisalmer: दीपावली की रोशनी अब सोलर से, थार बन रहा ऊर्जा बदलाव की नई पहचान



जैसलमेर. दीपावली पर घरों और बाजारों को रोशन करने वाली बिजली के पीछे अब थार की धूप और हवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जिस मरुस्थलीय भूभाग की पहचान कभी तेज गर्मी, रेत के धोरों और सीमित संसाधनों से रही, वही अब देश के स्वच्छ ऊर्जा मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर में सौर-पवन परियोजनाओं का विस्तार बिजली उत्पादन से आगे निवेश, उद्योग, तकनीकी सेवाओं और रोजगार की नई संभावनाएं खोल रहा है। करीब तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव ने जैसलमेर को हरित ऊर्जा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ाई हैं। अब इस बदलाव की असली कसौटी यह होगी कि ऊर्जा उत्पादन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलता है।