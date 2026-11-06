स्वर्णनगरी के बाजारों में बरसा धन, पहली बार दिखा दीपावली का उल्लास

धनतेरस के अवसर पर सुबह जल्दी से ही सोनार दुर्ग स्थित भगवान लक्ष्मीनाथजी के मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह की आरती के दौरान मंदिर में इतनी भीड़ रही कि पांव रखने तक की जगह नहीं मिली। दर्शन के बाद लोगों ने बाजारों का रुख किया। शहर के गुलासतला, आसनी पथ, गोपा चौक, सदर बाजार, पंसारी बाजार, कचहरी मार्ग, अमरसागर प्रोल, पुराने ग्रामीण बस स्टैंड, गीता आश्रम और हनुमान चौराहे सहित आवासीय कॉलोनियों के बाजार भी ग्राहकों से गुलजार रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। दुकानदारों ने रंगीन रोशनी, आकर्षक सजावट और प्रचार सामग्री से प्रतिष्ठानों को सजाया। मिठाई, मिट्टी के दीये, झाड़ू, सजावटी सामान और दीपावली की रोशनी से जुड़ी वस्तुओं की दुकानों व रेहडिय़ों पर भी अच्छी ग्राहकी रही। शाम ढलने के साथ घरों में दीप प्रज्ज्वलित होने लगे और बाजारों की जगमगाहट ने उत्सव का रंग और गहरा कर दिया। कुल मिलाकर धनतेरस ने व्यापारियों को उम्मीद से बेहतर कारोबार का उत्साह दिया और स्वर्णनगरी में दीपावली की खुशियों का आगाज कर दिया।