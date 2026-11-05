धनतेरस पर जैसलमेर के बाजारों में रौनक, ग्राहकों के इंतजार में सजे प्रतिष्ठान

जैसलमेर. बाजार सज चुके हैं, दुकानों की रोशनी बढ़ गई है और शोकेस में त्योहार की चमक साफ दिखाई देने लगी है। धनतेरस से पहले स्वर्णनगरी जैसलमेर के बाजारों में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। कहीं सोने-चांदी के सिक्के और आभूषण ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपयोग के सामान की नई रेंज सजाई गई है। कारोबारियों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब नजरें ग्राहकों के कदम बाजार की ओर बढ़ने पर टिकी हैं। धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा स्थानीय बाजारों के लिए हर साल कारोबार की बड़ी उम्मीद लेकर आती है। इसी को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने सोने-चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और आकर्षक आभूषणों की रेंज तैयार की है। बर्तन बाजार में स्टील, पीतल, तांबे और आकर्षक डिजाइन के बर्तनों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि परंपरागत खरीदारी के साथ इस बार ग्राहक आधुनिक उत्पादों में भी रुचि दिखाएंगे।