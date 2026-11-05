धनतेरस पर जैसलमेर के बाजारों में रौनक, ग्राहकों के इंतजार में सजे प्रतिष्ठान

जैसलमेर के बाजार में खरीददारी करते हुए।
जैसलमेर. बाजार सज चुके हैं, दुकानों की रोशनी बढ़ गई है और शोकेस में त्योहार की चमक साफ दिखाई देने लगी है। धनतेरस से पहले स्वर्णनगरी जैसलमेर के बाजारों में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। कहीं सोने-चांदी के सिक्के और आभूषण ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपयोग के सामान की नई रेंज सजाई गई है। कारोबारियों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब नजरें ग्राहकों के कदम बाजार की ओर बढ़ने पर टिकी हैं। धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा स्थानीय बाजारों के लिए हर साल कारोबार की बड़ी उम्मीद लेकर आती है। इसी को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने सोने-चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और आकर्षक आभूषणों की रेंज तैयार की है। बर्तन बाजार में स्टील, पीतल, तांबे और आकर्षक डिजाइन के बर्तनों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि परंपरागत खरीदारी के साथ इस बार ग्राहक आधुनिक उत्पादों में भी रुचि दिखाएंगे।
धनतेरस की खरीदारी अब केवल सोना-चांदी और बर्तनों तक सीमित नहीं रही।इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में मोबाइल, एलईडी टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू उपकरणों की मांग को लेकर तैयारियां की गई हैं। वहीं वाहन शोरूम में भी त्योहार के मद्देनजर नए मॉडल और अलग-अलग श्रेणियों के वाहन उपलब्ध हैं। होम डेकोर और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी दीपावली को ध्यान में रखते हुए आकर्षक उत्पाद सजाए गए हैं।
डिजिटल शॉपिंग के बढ़ते चलन ने स्थानीय कारोबारियों के सामने नई चुनौती खड़ी की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले डिस्काउंट के बीच दुकानदार ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता देखने, पसंद के अनुसार सामान चुनने और सीधे खरीदारी करने की सुविधा के जरिए आकर्षित करना चाहते हैं। स्थानीय बाजारों के लिए ग्राहकों का भरोसा और व्यक्तिगत व्यवहार अब भी बड़ी ताकत है।
- सर्राफा बाजार: सोने-चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और आभूषण।
- बर्तन बाजार: स्टील, पीतल, तांबे और डिजाइनर बर्तनों की रेंज।
- इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार: मोबाइल, टीवी और घरेलू उपकरणों के खरीदार।
- वाहन बाजार: दोपहिया और चारपहिया वाहनों की शुभ खरीदारी।
- सजावट बाजार: दीपावली की लाइटिंग, बंदनवार और होम डेकोर।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़