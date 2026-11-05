jaisalmer: एआइ बता रहा है दीपावली पर क्या खरीदें…बदल रहा खरीदारी का अंदाज

जैसलमेर. दीपावली मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद एआइ ग्राहकों को बता रहा है कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। घर के लिए सजावटी सामान लेना हो, परिवार के लिए गिफ्ट चुनना हो या नया मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो, एआइ पसंद, बजट और जरूरत के हिसाब से विकल्प सामने रख रहा है। ग्राहक उससे पूछ रहे हैं कि कौन-सा ब्रांड बेहतर रहेगा, किस उत्पाद में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे और किस कीमत पर खरीदारी करना फायदे का सौदा होगा। यानी इस बार दीपावली की खरीदारी में दुकानदार के साथ एआइ भी सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर एआइ आधारित सिस्टम ग्राहकों की पसंद और पिछली खरीदारी के आधार पर उत्पाद सुझा रहे हैं। ग्राहक ने पहले किस तरह के कपड़े खरीदे, कौन-से इलेक्ट्रॉनिक आइटम सर्च किए या किस कीमत के उत्पादों में रुचि दिखाई, इन जानकारियों के आधार पर उसकी स्क्रीन पर नए विकल्प दिखाई देते हैं। अब ग्राहक को हजारों उत्पादों में खुद तलाश करने के बजाय एआइ से अपनी जरूरत बताकर सुझाव लेने की सुविधा मिल रही है।