jaisalmer: खेजड़ी, वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा को जीवनशैली में शामिल किए हुए है विश्नोई समाज

लाठी. थार के रेगिस्तान में ओरण यात्रा ने एक बार फिर प्रकृति संरक्षण की उस सदियों पुरानी परंपरा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बिश्नोई समाज का इतिहास है। खेजड़ी के पेड़ों से लेकर वन्यजीवों तक की रक्षा को आस्था और जीवनशैली का हिस्सा बनाने वाले इस समाज का प्रकृति के प्रति समर्पण आज भी पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक मिसाल है। जैसलमेर में ओरण संरक्षण को लेकर निकल रही यात्रा इसी विरासत को आगे बढ़ाने के साथ मरुस्थल की प्राकृतिक संपदा और सामुदायिक संरक्षण परंपराओं को बचाने का संदेश दे रही है। बिश्नोई समाज में प्रकृति संरक्षण कोई नया अभियान नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही जीवन पद्धति है। गुरु जांभोजी के उपदेशों से विकसित इस परंपरा में जीवों पर दया और हरे वृक्षों की रक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। समाज के 29 नियमों में पर्यावरण और जीव संरक्षण से जुड़े सिद्धांत शामिल हैं। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान के गांवों में आज भी खेजड़ी, हिरण और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखी जाती है।