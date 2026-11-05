हालात कैसे भी हो…बढ़ती ही रहेगी सेना, स्ट्राइक सैपर्स ने इंजीनियरिंग क्षमता का किया प्रदर्शन

रेगिस्तानी क्षेत्र में भारी टैंक, बख्तरबंद गाडिय़ों और सैन्य ट्रकों को आवाजाही करने में होने वाली दिक् कतों को दूर करने के लिए स्ट्राइक सैपर्स बुलडोजर और बड़ी मशीनों की मदद से रेत हटाकर रास्ते बना रहे हैं। साथ ही मशीनों से नए रास्ते तैयार करने और जमीन को गाडिय़ों के चलने लायक बनाने की तैयारी भी दर्शाई गई। युद्ध मैदान में नदी, नाला या पानी से भरे क्षेत्र को पार के लिए सैपर्स अस्थायी पुल बनाकर सेना को मदद पहुंचाने के कौशल का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान पानी पर मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम की मदद से पुल बनाया गया। इस पुल के अलग-अलग हिस्सों को जोडकऱ रास्ता तैयार किया जाता है, जिससे सैनिक और सैन्य वाहन आसानी से पानी के दूसरी तरफ पहुंच सकें। जहां तक युद्ध क्षेत्र में हेलीपैड या हवाई पट्टी का सवाल है, उसके लिए रेतीली और ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल कर जरूरत के समय सैनिकों, हथियारों और सैन्य साजो-सामान को हेलिकॉप्टर से पहुंचाने का हुनर दिखाया गया। दक्षिणी कमान के इस प्रशिक्षण में सैनिकों की तकनीकी जानकारी, टीम के साथ काम करने और कम समय में मुश्किलों का हल निकालने की क्षमता को परखा गया।