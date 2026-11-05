पोकरण में नकली मावे की खेप पहुंचने का दावा, जांच की दरकार

पोकरण. दीपावली की मिठास में मिलावट का खतरा घुलने की आशंका है। आरोप है कि पोकरण कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन मावे की खेप पहुंच रही है। बसों और निजी वाहनों से होने वाली इस आपूर्ति का समय देर रात और तड़के बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार आगामी 8 नवंबर को दीपावली पर मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ मावे की खपत भी बढ़ेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार वाहनों में जांच के लिए टीम को अनुमति नहीं है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि बसों और अन्य वाहनों के जरिए मावा पोकरण कस्बे तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय मिठाई विक्रेताओं तक इसकी आपूर्ति होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में बाहर से आने वाले मावे की गुणवत्ता और उसकी आपूर्ति व्यवस्था की जांच जरूरी हो जाती है। इसके बावजूद परिवहन के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था सामने नहीं आई है।