जैसलमेर जिले की 10 पंचायत समितियों में 390 प्रत्याशी मैदान में

जैसलमेर. पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। जिले की जिला परिषद की 21 सीटों पर अब 77 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नामांकन वापसी के अंतिम चरण में 36 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की अंतिम संख्या सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 162 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें 138 प्रत्याशियों के नामांकन शामिल थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 38 नामांकन निरस्त किए गए, जबकि 11 नामांकन पत्र वापस लिए गए। जांच के बाद 113 नामांकन वैध पाए गए। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया में 36 प्रत्याशियों के मैदान छोडऩे से अंतिम रूप से 77 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में रह गए। जिला परिषद की 21 सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से मुकाबले की स्थिति भी अलग-अलग है। कुल 17 सीटों पर 5 से कम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 4 सीटों पर 5 से 9 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। किसी भी सीट पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति नहीं बनी है। ऐसे में सभी 21 सीटों पर चुनाव होना तय है। नामांकन वापसी के बाद अब चुनावी मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है।