दीपावली खरीदारी में जैसलमेर का बाजार नकदी से निकलकर मोबाइल तक पहुंचा

जैसलमेर. दीपावली की खरीदारी में इस बार बाजार की रौनक के साथ लेनदेन का तरीका भी बदलता नजर आया। मिठाई की दुकान हो या कपड़ों का शोरूम, सजावटी सामान की दुकान हो या घरेलू उपयोग की वस्तुओं का बाजार, खरीदारी के बाद भुगतान के लिए अब जेब से बटुआ निकालने के बजाय मोबाइल फोन आगे बढ़ाना आम होता जा रहा है। दुकानों के काउंटर पर लगे क्यूआर कोड ने नकदी आधारित खरीदारी की पुरानी व्यवस्था के बीच डिजिटल भुगतान को नई जगह दी है। सरहदी जिले जैसलमेर में यूपीआइ का बढ़ता इस्तेमाल केवल ग्राहकों की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने छोटे कारोबारियों के दैनिक व्यापार और भुगतान प्रबंधन का तरीका भी बदला है। दीपावली जैसे बड़े खरीदारी पर्व पर बाजार में एक ही ग्राहक कई दुकानों से सामान खरीदता है। पहले हर खरीदारी के बाद नकदी निकालना, खुले पैसे तलाशना और छुट्टे लौटाना लेनदेन का हिस्सा था। अब मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करने की सुविधा ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। मिठाई के डिब्बे, कपड़ों की खरीदारी और घर की सजावट के सामान का भुगतान भी मोबाइल से किया जा रहा है। इससे ग्राहकों को नकदी साथ रखने की अनिवार्यता कम महसूस होने लगी है।