दिवाली पर पटाखों की चिंगारी से राजस्थान में कई जगह लगी आग, करोड़ों का नुकसान; पाली में 2 लोगों की मौत

बीकानेर जिले के रानीसर बास में सोमवार तड़के कूलर स्क्रैप के बाड़े में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पटाखों की चिंगारी के कारण आग लगी। आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक दिखाई देने लगी। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद नगर निगम की चार दमकलें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की सूचना मिलते ही पार्षद विक्रम सिंह राजपुरोहित, अनूप गहलोत और अयूब कायमखानी भी मौके पर पहुंचे।