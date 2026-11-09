Pali: दीपावली की रात पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, कांग्रेस पार्षद और पति की दर्दनाक मौत; सुबह 5 बजे तक चला रेस्क्यू

पाली। दीपावली की रात पाली जिले के फालना कस्बे में बड़ा हादसा हो गया। कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित पटाखों की दुकान में भीषण आग लगने से कांग्रेस पार्षद और उनके पति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, गौतम पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। पटाखों की दुकान में सोमवार रात करीब 11 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास की किराना व बैटरी की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं।