Rajasthan Road Accident: भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 की मौत, मातम में बदली दीपावली की खुशियां

जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित चार की मौत हो गई। दीपावली की खुशियां मनाने घर लौट रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसा सांचौर थाना क्षेत्र में धानता गांव के पास रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। हादसे में बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई। जिनमें एक ही परिवार के तीन लोग शामिल हैं। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर घायल महिला ने पालनपुर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।