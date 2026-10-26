राजस्थान में हाईवे पर टैंकर पलटते ही बाल्टियां-ड्रम लेकर पहुंचे ग्रामीण, सड़क पर बिखरा तेल लूटने की मची होड़

जालोर। सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाइवे-68 पर डेडवा सरहद में तेल (सूरजमुखी तेल) से भरा एक टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भरा तेल सड़क पर बहने लगा। सड़क पर तेल फैलने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बाल्टियां और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और सड़क पर बिखरे तेल को भरकर ले जाने लगे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।