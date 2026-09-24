Maheshwari Chauhan Success Story: बचपन का शौक देख पिता ने 18 बीघा में बनवाई शूटिंग रेंज, राजस्थान की बेटी ने अब जापान में रचा इतिहास

माहेश्वरी चौहान का जन्म जालोर जिले के सियाणा गांव में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई के साथ उन्हें शूटिंग का शौक था। बेटी की प्रतिभा को पहचानते हुए पिता प्रदीप सिंह ने सियाणा से करीब छह किलोमीटर दूर आकोली रोड पर 18 बीघा जमीन में निजी शूटिंग रेंज तैयार करवाई। इसी रेंज में माहेश्वरी ने अपने दादा गणपत सिंह, पिता प्रदीप सिंह चौहान और भाई दक्षेश्वर सिंह के साथ शूटिंग की बारीकियां सीखीं। खास बात यह है कि माहेश्वरी के दादा गणपत सिंह और पिता प्रदीप सिंह भी राष्ट्रीय स्तर तक शूटिंग में खेल चुके हैं। परिवार में मिले इसी खेल माहौल ने माहेश्वरी के सपनों को उड़ान दी।