Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

राजस्थान के जालोर जिले की भीनमाल नगर पालिका में एक तरफ जहां नए बोर्ड का अध्यक्ष चुनने के लिए राजनीतिक दल एक-एक पार्षद को साधने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया के सबसे संवेदनशील दौर के बीच एक भावुक और दुखद खबर सामने आई है। भीनमाल नगर पालिकाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मनोज गुप्ता के पिता बंशीलाल गुप्ता का अचानक निधन हो गया है। 21 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के मतदान और अपने बेटे के सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान के नतीजों से ठीक पहले परिवार के मुखिया का साया सिर से उठ जाने के कारण भाजपा प्रत्याशी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। खुशियों और जीत की उम्मीदों वाले घर में इस समय केवल सन्नाटा और दुख का माहौल है, जिसने इस पूरे निकाय चुनाव के माहौल को गमगीन कर दिया है।