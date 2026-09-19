Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

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राजस्थान के जालोर जिले की भीनमाल नगर पालिका में एक तरफ जहां नए बोर्ड का अध्यक्ष चुनने के लिए राजनीतिक दल एक-एक पार्षद को साधने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया के सबसे संवेदनशील दौर के बीच एक भावुक और दुखद खबर सामने आई है। भीनमाल नगर पालिकाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मनोज गुप्ता के पिता बंशीलाल गुप्ता का अचानक निधन हो गया है। 21 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के मतदान और अपने बेटे के सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान के नतीजों से ठीक पहले परिवार के मुखिया का साया सिर से उठ जाने के कारण भाजपा प्रत्याशी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। खुशियों और जीत की उम्मीदों वाले घर में इस समय केवल सन्नाटा और दुख का माहौल है, जिसने इस पूरे निकाय चुनाव के माहौल को गमगीन कर दिया है।
वार्ड नंबर 25 से चुनाव जीतकर आए मनोज गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने भीनमाल नगर पालिका में अपना अध्यक्ष पद का चेहरा घोषित किया था। पार्टी प्रत्याशी का आधिकारिक फॉर्म जमा कराने के बाद पूरा परिवार और समर्थक जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान उनके पिता बंशीलाल गुप्ता का आकस्मिक निधन हो गया।
भीनमाल नगर पालिका के कुल 40 वार्डों के नतीजे आने के बाद इस बार चुनावी गणित काफी दिलचस्प और उलझा हुआ नजर आ रहा है। नगर पालिका में स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड बनाने के लिए जादूई आंकड़ा 21 सीटों का है, लेकिन जनता ने किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है:
भारतीय जनता पार्टी (BJP): 19 सीटें (बहुमत से 2 कम)
निर्दलीय (Independents): 13 सीटें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 08 सीटें
चूंकि भाजपा 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे बहुमत के लिए केवल 2 अतिरिक्त पार्षदों के समर्थन की दरकार है, इसलिए पार्टी का पलड़ा भारी माना जा रहा था। हालांकि, निर्दलीय पार्षदों का रुख ही यहां तय करेगा कि कुर्सी किसे मिलेगी।
निर्वाचन कार्यालय में सिंबल (प्रतीक पत्र) जमा होने के बाद अब भीनमाल पालिकाध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला तय हो चुका है। भाजपा की ओर से मनोज गुप्ता मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 8 सीटें होने के बावजूद समीकरणों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद से प्रेमराज बोहरा को दांव पर लगाया है।
भीनमाल की स्थानीय राजनीति में अंदरूनी खींचतान भी देखने को मिल रही है। भाजपा द्वारा स्थानीय दिग्गज नेता किशोर सांखला को अध्यक्ष पद का टिकट न दिए जाने से माली समाज में गहरी नाराजगी देखी गई। इस नाराजगी को दूर करने के लिए पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के आवास पर समाज की बैठकों का दौर भी चला है। यह अंदरूनी असंतोष चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग का कारण बन सकता है, जिसे रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है।
नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद अब अंतिम फैसला 21 सितंबर 2026 को होने वाले मतदान से होगा।
एक तरफ जहां 21 सितंबर को भीनमाल को उसका नया शहर प्रमुख मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता के निधन के भारी गम के बीच मनोज गुप्ता इस राजनीतिक अग्निपरीक्षा से गुजर रहे हैं।
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