19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालोर

Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

Jalore News : राजस्थान में चुनावी उत्साह के बीच जालोर के भीनमाल से दुःखद खबर। पालिकाध्यक्ष प्रत्याशी मनोज गुप्ता के पिता बंशीलाल गुप्ता का निधन, जीत के फैसले से पहले परिवार में छाया मातम।
3 min read
Google source verification

जालोर

image

Nakul Devarshi

Sep 19, 2026

bhinmal nagar palika election 2026 manoj gupta father passes away

AI Generated PIC

राजस्थान के जालोर जिले की भीनमाल नगर पालिका में एक तरफ जहां नए बोर्ड का अध्यक्ष चुनने के लिए राजनीतिक दल एक-एक पार्षद को साधने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया के सबसे संवेदनशील दौर के बीच एक भावुक और दुखद खबर सामने आई है। भीनमाल नगर पालिकाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मनोज गुप्ता के पिता बंशीलाल गुप्ता का अचानक निधन हो गया है। 21 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के मतदान और अपने बेटे के सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान के नतीजों से ठीक पहले परिवार के मुखिया का साया सिर से उठ जाने के कारण भाजपा प्रत्याशी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। खुशियों और जीत की उम्मीदों वाले घर में इस समय केवल सन्नाटा और दुख का माहौल है, जिसने इस पूरे निकाय चुनाव के माहौल को गमगीन कर दिया है।

चुनावी गहमागहमी के बीच छाया मातम

वार्ड नंबर 25 से चुनाव जीतकर आए मनोज गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने भीनमाल नगर पालिका में अपना अध्यक्ष पद का चेहरा घोषित किया था। पार्टी प्रत्याशी का आधिकारिक फॉर्म जमा कराने के बाद पूरा परिवार और समर्थक जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान उनके पिता बंशीलाल गुप्ता का आकस्मिक निधन हो गया।

बहुमत की जंग में उलझा है भीनमाल का गणित

भीनमाल नगर पालिका के कुल 40 वार्डों के नतीजे आने के बाद इस बार चुनावी गणित काफी दिलचस्प और उलझा हुआ नजर आ रहा है। नगर पालिका में स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड बनाने के लिए जादूई आंकड़ा 21 सीटों का है, लेकिन जनता ने किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है:

भारतीय जनता पार्टी (BJP): 19 सीटें (बहुमत से 2 कम)

निर्दलीय (Independents): 13 सीटें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 08 सीटें

चूंकि भाजपा 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे बहुमत के लिए केवल 2 अतिरिक्त पार्षदों के समर्थन की दरकार है, इसलिए पार्टी का पलड़ा भारी माना जा रहा था। हालांकि, निर्दलीय पार्षदों का रुख ही यहां तय करेगा कि कुर्सी किसे मिलेगी।

कांग्रेस से प्रेमराज बोहरा V/S भाजपा से मनोज गुप्ता

निर्वाचन कार्यालय में सिंबल (प्रतीक पत्र) जमा होने के बाद अब भीनमाल पालिकाध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला तय हो चुका है। भाजपा की ओर से मनोज गुप्ता मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 8 सीटें होने के बावजूद समीकरणों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद से प्रेमराज बोहरा को दांव पर लगाया है।

टिकट वितरण पर नाराजगी और बगावत

भीनमाल की स्थानीय राजनीति में अंदरूनी खींचतान भी देखने को मिल रही है। भाजपा द्वारा स्थानीय दिग्गज नेता किशोर सांखला को अध्यक्ष पद का टिकट न दिए जाने से माली समाज में गहरी नाराजगी देखी गई। इस नाराजगी को दूर करने के लिए पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के आवास पर समाज की बैठकों का दौर भी चला है। यह अंदरूनी असंतोष चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग का कारण बन सकता है, जिसे रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है।

21 सितंबर को होगा मतदान

नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद अब अंतिम फैसला 21 सितंबर 2026 को होने वाले मतदान से होगा।

  • वोटिंग का समय: 21 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सभी 40 नवनिर्वाचित पार्षद नगर पालिका परिसर में अपना वोट डालेंगे।
  • नतीजे: दोपहर 2:00 बजे वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और शाम तक भीनमाल के नए नगर पालिका अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा।

एक तरफ जहां 21 सितंबर को भीनमाल को उसका नया शहर प्रमुख मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता के निधन के भारी गम के बीच मनोज गुप्ता इस राजनीतिक अग्निपरीक्षा से गुजर रहे हैं।

Rajasthan Elections: पत्नी कांग्रेस की चेयरमैन प्रत्याशी, इधर पति सरकारी सेवा से सस्पेंड, जानिए चुनाव के बीच क्यों चर्चा में है सख्त कार्रवाई?

ये भी पढ़ें
rajasthan kathumar poll congress candidate husband suspended 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 12:34 pm

Published on:

19 Sept 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan Election: चुनावी हलचलों के बीच BJP प्रत्याशी के पिता का आकस्मिक निधन, नतीजे आने से पहले टूटा दुखों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जालोर में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक पड़ा उल्टा: प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस; BJP के सुरेश बगरेचा निर्विरोध निर्वाचित

suresh bagrecha elected unopposed
जालोर

Jalore Election Result: जालोर में कांग्रेस ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, भाजपा भी पीछे नहीं, अब किसके सिर सजेगा बोर्ड, फैसला बाकी

Jalore Election Result
जालोर

जालोर में भीषण सड़क हादसा: कार के उड़े परखच्चे, दो मासूम बच्चियों की मौत, 6 लोग घायल

Jalore accident
जालोर

जालोर में जानवी फायरिंग कांड: रास्ते में घेरकर मारी थी गोली, एक और आरोपी गिरफ्तार; रिमांड पर उगल रहा राज

jalore jahanavi firing case
जालोर

Nikay Chunav: जालोर में फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ विवाद, मुक्का मारकर गिराया, सड़क पर लेटे कांग्रेस प्रत्याशी

jalore voting
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.