जालोर में जानवी फायरिंग कांड: रास्ते में घेरकर मारी थी गोली, एक और आरोपी गिरफ्तार; रिमांड पर उगल रहा राज

Jalore Jahanavi Firing Case: जालोर जिले में सरवाना थाना क्षेत्र के जानवी गांव में 23 अगस्त को रास्ता रोककर की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीराराम विश्नोई (45) निवासी रणोदर, थाना चितलवाना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को प्रकरण संख्या 119/24 अगस्त 2026 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है।