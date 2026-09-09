‘पंप चलाना है तो रॉकी जॉनी को हफ्ता देना होगा’, जोधपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का धावा, नकदी और मोबाइल लूटे

वारदात के बाद दोनों बदमाश कार में बैठकर भागने लगे। पेट्रोल पंप स्टॉफ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कार पर डंडा मारा। इससे कार का शीशा टूट गया। इसके बाद दोनों बदमाश तेज गति से कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मंगलाराम की रिपोर्ट पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही कार और बदमाशों से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है।