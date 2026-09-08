Jodhpur Accident: रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहे जातरुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पलटी, 30 लोग घायल; 6 की हालत गंभीर

जोधपुर के झालामंड चौराहे पर चार दिन पहले डंपर की टक्कर से महिला जातरू मंजेश की मौत के मामले में उसके पति रामनिवास ने कुड़ी भगतासनी थाने में डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिपोर्ट में चालक पर तेज व लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर डंपर में आग लगा दी थी। मामले में पुलिस ने मो. सदीक, श्रवणराम, जसवंत और गोविंद को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।