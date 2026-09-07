Rajasthan : कांग्रेस का बड़ा फैसला, 15 और नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए

जाफरान (वार्ड संख्या 63)

रविंद्र सिंह सिसोदिया (वार्ड संख्या 64)

लियाकत अली रंगरेज (वार्ड संख्या 69)

मोहम्मद ईशरान जागीदार (वार्ड संख्या 72)

प्रभु सिंह (वार्ड संख्या 74)

लक्ष्मण नायक (वार्ड संख्या 76)

अनीता परिहार (वार्ड संख्या 99)

दौलत राम चौधरी, मंडल अध्यक्ष मदेरणा कॉलोनी (वार्ड संख्या 96)

चैनाराम खोजा, मंडल महासचिव ओबीसी (वार्ड संख्या 96)

कपिल मिश्रा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी (वार्ड संख्या 96)

भंवर लाल चौहान, महामंत्री, उदयमन्दिर ब्लॉक (वार्ड संख्या 76)

रतन भाटी (वार्ड संख्या 1)

ताराचन्द गुर्जर (वार्ड संख्या 26)

राधेश्याम खीची (वार्ड संख्या 26)

कमल देवड़ा (वार्ड संख्या 26)

मुकेश चौहान (वार्ड संख्या 26)

सुरेश लोहार (वार्ड संख्या 3)

शोकत कुरेशी, पूर्व पार्षद (वार्ड संख्या 29)

रफीक कुरैशी, पूर्व पार्षद (वार्ड संख्या 29)

जाहिद चौहान (वार्ड संख्या 31)

साजिदा खताई (वार्ड संख्या 31)

युसुफ गुड्सा, पूर्व पार्षद (वार्ड संख्या 33)

जगदीश दाधीच (वार्ड संख्या 23)

शाकिर खान (वार्ड संख्या 22)

चेतन गहलोत, मंडल अध्यक्ष (वार्ड संख्या 20)।