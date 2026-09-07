Public Ka Panna : जयपुर में गड्ढे में है ‘सड़क’, किसी को कमर दर्द तो किसी की गर्दन में तकलीफ, समस्याओं का कोई नहीं है पुरसाहाल

Public Ka Panna : 'पत्रिका' की नई पहल, 'पब्लिक का पन्ना' से जुड़ कर जयपुर की जनता ने अपनी परेशानियां हमसे साझा की हैं। जनता ने सिस्टम से कई बार गुहार लगाई, पर समाधान नहीं मिला। कुछ समस्याएं तो जानलेवा हो गईं है। जानिए अपने शहर का जनता का दर्द। जय सैन, लक्ष्मी नगर, (बाईपास के पास) कॉलेज के लेक्चर अटेंड करने की उम्र में इन दिनों फिजियोथैरेपिस्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह दर्द किसी लाइलाज बीमारी से नहीं, मुख्य चौराहे से गुजरने वाली उस सड़क ने दिया है, जिसके 50 मीटर के टुकड़े पर छोटे-बड़े 50 से अधिक जानलेवा गड्ढे हैं। क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोल रही यह सड़क दो-ढाई महीनों से बदतर हालत में हैं। यह सड़क रानी कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, साउथ कॉलोनी, रमेशपुरी और श्रीरामपुरी सहित आस-पास की 25 से अधिक कॉलोनियों के लोगों के लिए परिवहन का मार्ग नहीं, हर दिन दर्दनाक इम्तिहान बन चुकी है।