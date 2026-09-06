जयपुर नगर निगम रण: वोट मांगने घर-घर पहुंचे प्रत्याशी, जानिए किस वार्ड में कैसा रहा चुनावी माहौल?

जयपुर . टिकटों की तस्वीर साफ होते ही जयपुर नगर निगम चुनाव अब कागजों और सियासी दावों से निकलकर सीधे मतदाताओं के बीच पहुंच गया है। शनिवार को शहर के अलग-अलग वार्डों में चुनावी हलचल साफ नजर आई। प्रत्याशियों ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत वार्ड की गलियों से की और मतदाताओं के घरों तक पहुंचकर संपर्क साधा। कहीं प्रत्याशी अकेले मतदाताओं के बीच पहुंचे तो कहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया। प्रत्याशियों ने पुराने संपर्कों को खंगाला तो नए चेहरों ने पहली बार मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। इस दौरान चुनावी चर्चा सिर्फ पार्टी और प्रत्याशी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वार्ड की रोजमर्रा की परेशानियां भी बातचीत के केंद्र में रहीं। पानी, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों पर लोगों ने प्रत्याशियों के समक्ष अपनी परीक्षाएं सामने रखीं। अब प्रत्याशियों के सामने बड़ी चुनौती इन संपर्कों को वोट में बदलने की है। लिहाजा चुनाव प्रचार के शुरुआती चरण में ही हर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचकर अपने लिए माहौल तैयार करने में जुट गया है।