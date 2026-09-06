Jaipur Nagar Nigam Election : डिप्टी सीएम दिया कुमारी के ‘गढ़’ में फंसा पेंच! विद्याधर नगर के कई वार्डों में BJP के बाग़ी, मुकाबला ‘टाइट’

राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के इस गृह क्षेत्र के सभी 22 वार्डों में भाजपा ने क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन टिकट वितरण के बाद सामने आए बागी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के असंतोष ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कुल 3,61,612 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जहां उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रभाव और राज्य सरकार के विकास कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस पार्टी स्थानीय समस्याओं, पेयजल किल्लत और भाजपा के बागियों द्वारा होने वाले वोट विभाजन के भरोसे अपनी जीत की राह देख रही है।