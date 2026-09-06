राजस्थान के सचिन पायलट को कांग्रेस ने बनाया ‘पंजाब प्रभारी’, जानें क्यों मिली महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी और क्या रहेंगी चुनौती?

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने अपने राष्ट्रीय संगठनात्मक ढाचें में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का नया मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुए इस फेरबदल को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करके वापस अपनी सरकार बनाने के लिए एक लंबे समय की रणनीति पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में सचिन पायलट की एंट्री को संगठन में नई जान फूंकने वाला कदम माना जा रहा है।