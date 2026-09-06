पंजाब के सियासी रण में राजस्थान के SP V/S SP, जानिए Congress के सचिन पायलट या BJP के सतीश पूनिया में कौन बेहतर ‘प्रभारी’?

Sachin Pilot V/S Satish Poonia - AI Generated PIC
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार पंजाब की राजनीति का सबसे दिलचस्प केंद्र चंडीगढ़ या अमृतसर नहीं, बल्कि राजस्थान के दो दिग्गज नेता बन चुके हैं। देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब फतेह की जिम्मेदारी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले दो मजबूत सांगठनिक चेहरों के कंधों पर डाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया है, वहीं भाजपा ने पहले ही अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अनुभवी नेता सतीश पूनिया को पंजाब भाजपा के प्रभारी की कमान सौंप रखी है।
यह केवल दो नेताओं की नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह दो अलग-अलग रणनीतियों, सांगठनिक शैलियों और राजनीतिक अनुभवों की सीधी टक्कर है। गौरतलब है कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी (AAP) सत्ता में है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर संघर्ष कर रही भाजपा दोनों के सामने स्थितियां लगभग एक जैसी हैं।
ऐसे में दोनों प्रभारियों के सामने अपनी-अपनी पार्टियों के अंदर जारी भयंकर गुटबाजी को खत्म करना, नए सिरे से संगठन में जान फूंकना और सत्तारूढ़ 'आप' को बेदखल करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 'प्रभारी' के तौर पर अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड और सांगठनिक क्षमता के मामले में सचिन पायलट और सतीश पूनिया में से कौन किस पर भारी पड़ेगा?
सचिन पायलट (कांग्रेस प्रभारी):
सचिन पायलट का सांगठनिक ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार और नतीजों पर आधारित रहा है। उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान 2014 से 2020 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रहा। 2013 में जब राजस्थान में कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब पायलट ने सड़क पर उतरकर कड़ा संघर्ष किया, पदयात्राएं निकालीं और बिखर चुके संगठन को दोबारा खड़ा करके 2018 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी कराई।
हाल ही में 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में भी उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, जहां कांग्रेस नीत यूडीएफ गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पायलट की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता, राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है।
सतीश पूनिया (भाजपा प्रभारी):
सतीश पूनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की नर्सरी से निकले एक बेहद मंझे हुए और कैडर-आधारित संगठनात्मक नेता हैं। 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूनिया ने राज्य के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कोरोना काल में 'सेवा ही संगठन' अभियान के जरिए राजस्थान के कोने-कोने में भाजपा कार्यकर्ताओं की नई पौध तैयार की थी।
इसके अलावा वे हरियाणा चुनावों के दौरान भी भाजपा के प्रभावी संगठनात्मक प्रबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। पूनिया की सबसे बड़ी ताकत उनका कैडर से सीधा जुड़ाव, जमीनी स्तर की बारीकियों की समझ और चुपचाप बिना किसी शोर-शराबे के बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है।
सचिन पायलट (कांग्रेस) और सतीश पूनिया (भाजपा) दोनों ही राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, जिन्हें उनके केंद्रीय आलाकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अगस्त-सितंबर 2026 में हुए हालिया सांगठनिक फेरबदल के बाद ये दोनों नेता अब पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं।
दोनों नेताओं को अब तक मिले राज्यों के प्रभार और उनके राजनीतिक परिणामों का संक्षिप्त विवरण तालिका प्रारूप में नीचे दिया गया है:
सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्य रूप से राज्यों के सांगठनिक पुनर्गठन और चुनाव प्रबंधन (ऑब्जर्वर/प्रभारी के रूप में) की भूमिकाएं दी हैं:
|राज्य / जिम्मेदारी
|कार्यकाल / अवधि
|चुनावी व सांगठनिक परिणाम
|राजस्थान
(प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष)
|2014 – 2020
|ऐतिहासिक जीत: 2013 में मात्र 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को अपने 5 साल के जमीनी संघर्ष से खड़ा किया और 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई।
|केरल
(सीनियर पोल ऑब्जर्वर)
|2026 विधानसभा चुनाव
|सफलता: विधानसभा चुनाव में उनके कुशल रणनीति प्रबंधन के चलते कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
|छत्तीसगढ़
(AICC राज्य प्रभारी)
|दिसंबर 2023 – सितंबर 2026
|सांगठनिक मजबूती: 2023 की करारी हार के बाद बिखर चुके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकी और पार्टी को पुनर्गठित किया। हाल ही में राष्ट्रीय भूमिका के तहत उन्हें पंजाब स्थानांतरित किया गया है।
|पंजाब
(AICC राज्य प्रभारी)
|वर्तमान (सितंबर 2026 से नियुक्त)
|आगामी चुनौती: फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खत्म कर संगठन को एकजुट करने का जिम्मा मिला है।
सतीश पूनिया को भाजपा ने उनके मजबूत चुनावी और जमीनी प्रबंधन (बैकसेंस स्ट्रैटेजिस्ट) को देखते हुए चुनावी राज्यों का प्रभार सौंपा है: [1, 3]
|राज्य / जिम्मेदारी
|कार्यकाल / अवधि
|चुनावी व सांगठनिक परिणाम
|राजस्थान
(भाजपा प्रदेश अध्यक्ष)
|2019 – 2023
|जमीनी पकड़: कोरोना काल के दौरान 'सेवा ही संगठन' अभियान के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा और विधानसभा चुनाव 2023 की मजबूत चुनावी जमीन तैयार की।
|हरियाणा
(चुनाव व राज्य प्रभारी)
|2024 से वर्तमान तक
|ऐतिहासिक हैट्रिक: 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी माहौल के बावजूद उनकी कुशल रणनीति के चलते भाजपा ने रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।
|पंजाब
(भाजपा राज्य प्रभारी)
|वर्तमान (अगस्त 2026 से नियुक्त)
|आगामी चुनौती: हरियाणा की ऐतिहासिक सफलता के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पंजाब का भी प्रभार सौंपा है ताकि 2027 चुनाव में भाजपा को वहां एक मुख्य दल के रूप में स्थापित किया जा सके।
कांग्रेस की स्थिति: पंजाब कांग्रेस इस समय पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के गुटों में बंटी हुई है। पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल पर एकतरफा पक्ष लेने के आरोप लगे थे। पायलट के सामने पहली परीक्षा दोनों गुटों के बीच न्यूट्रल (तटस्थ) रहकर एक-दूसरे से हाथ मिलाना है।
भाजपा की स्थिति: पंजाब भाजपा में कांग्रेस और अकाली दल से आए 'आयातित नेताओं' और पार्टी के पुराने 'मूल कैडर' के बीच गहरा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े चेहरों और पुराने भाजपाई कार्यकर्ताओं को एक पटरी पर लाना सतीश पूनिया के लिए सबसे बड़ा टास्क है।
पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार प्रशासनिक और चुनावी तौर पर काफी मजबूत पकड़ रखती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही 'आप' की जनकल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की घोषणाओं का तोड़ निकालना होगा।
दोनों ही पार्टियां इस समय पंजाब में विपक्ष में हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन करना और जनता को यह भरोसा दिलाना कि वे ही 'आप' का एकमात्र विकल्प हैं, दोनों प्रभारियों की प्राथमिकता में शामिल है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, दोनों नेताओं की अपनी-अपनी अनूठी खूबियां हैं जो उन्हें पंजाब के रण में एक-दूसरे के सामने खड़ा करती हैं:
सचिन पायलट के प्लस पॉइंट्स: पायलट के पास पंजाब की क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा चेहरा होने का फायदा है। पंजाब के युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है। वे मीडिया और जनसभाओं में बहुत ही प्रभावी ढंग से पार्टी का पक्ष रखते हैं। चूंकि पंजाब में सिख और जाट/गुज्जर समुदाय की सामाजिक बनावट का अपना असर है, ऐसे में पायलट की सर्वस्वीकार्य छवि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकती है।
सतीश पूनिया के प्लस पॉइंट्स: पूनिया प्रचार और चकाचौंध से दूर रहकर जमीनी संगठन बनाने में माहिर माने जाते हैं। पंजाब में भाजपा का आधार पारंपरिक रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है और ग्रामीण पंजाब (किसानों) में भाजपा को पैठ बनानी है। सतीश पूनिया की ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान परिवार से होने का सीधा लाभ भाजपा को सिख और ग्रामीण इलाकों में पैर जमाने में मिल सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो, यदि केवल राष्ट्रीय अपील, जनसमर्थन और हालिया चुनावी सफलताओं (केरल व राजस्थान 2018) के पैमाने पर देखा जाए, तो सचिन पायलट का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरा हैं और पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, जहां पार्टी के पास पहले से ही एक मजबूत जनाधार मौजूद है।
दूसरी ओर, यदि बूथ स्तर के कठिन सांगठनिक निर्माण और कैडर प्रबंधन के पैमाने पर देखें, तो सतीश पूनिया किसी से कम नहीं हैं। उनके सामने पंजाब में शून्य से शिखर की ओर भाजपा को ले जाने की अधिक कठिन चुनौती है, लेकिन पूनिया का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे विपरीत परिस्थितियों में संगठन खड़ा करने में माहिर हैं।
कुल मिलाकर 2027 के पंजाब महासमर में जीत उसी की होगी जो अपनी पार्टी के भीतर की गुटबाजी की 'दीवार' को गिराकर कार्यकर्ताओं को एक साथ चुनावी मैदान में उतारने में सबसे पहले कामयाब होगा। फिलहाल, पंजाब का राजनीतिक मंच राजस्थान के इन दो क्षत्रपों की सांगठनिक परीक्षा का सबसे बड़ा गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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