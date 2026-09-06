पंजाब के सियासी रण में राजस्थान के SP V/S SP, जानिए Congress के सचिन पायलट या BJP के सतीश पूनिया में कौन बेहतर ‘प्रभारी’?

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार पंजाब की राजनीति का सबसे दिलचस्प केंद्र चंडीगढ़ या अमृतसर नहीं, बल्कि राजस्थान के दो दिग्गज नेता बन चुके हैं। देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब फतेह की जिम्मेदारी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले दो मजबूत सांगठनिक चेहरों के कंधों पर डाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया है, वहीं भाजपा ने पहले ही अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अनुभवी नेता सतीश पूनिया को पंजाब भाजपा के प्रभारी की कमान सौंप रखी है।