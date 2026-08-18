पंजाब में सिर्फ 2 सीटों के साथ सबसे बुरी स्थिति में BJP, क्या ‘पहाड़ जैसी चुनौती’ पर सफल हो पाएंगे सतीश पूनिया?

राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 24 घंटे के भीतर दोहरी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पंजाब राज्य का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। वर्तमान समय में 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 विधायक हैं, जबकि राज्य में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) 94 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में है। ऐसे में राजस्थान के झुंझुनूं जिले से ताल्लुक रखने वाले और हरियाणा में पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने वाले रणनीतिकार सतीश पूनिया के सामने पंजाब के राजनीतिक किले को फतह करने की एक पेचीदा और ऐतिहासिक चुनौती आ खड़ी हुई है।