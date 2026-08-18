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राजस्थान को मिले 13 नए IAS- 7 महिला अफसर शामिल, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने दी ‘पहली पोस्टिंग’ 

Rajasthan IAS Transfer 2026: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: 2024 बैच के 13 नए IAS अफसरों को मिली पहली पोस्टिंग, 7 महिला अफसर शामिल
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 18, 2026

13 new ias officers posting in rajasthan bhajanlal govt local body elections

CM Bhajanlal Sharma - File PIC

राजस्थान में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों से ठीक पहले भजनलाल शर्मा सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) से अपनी द्वितीय चरण की पेशेवर ट्रेनिंग पूरी कर लौटे 2024 बैच के 13 नए आईएएस (IAS) अफसरों को राजस्थान में उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, इन युवा अफसरों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 'विशेषाधिकारी' के पद पर तैनात किया गया है।

खास बात यह है कि इस नई सूची में 7 महिला आईएएस अफसर शामिल हैं, जिन्हें राज्य के संवेदनशील जिलों में कमान सौंपी गई है।
प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को देखते हुए जिला स्तर पर निर्वाचन तंत्र को सुचारू बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से इन युवा प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान से पहले इन नियुक्तियों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


13 IAS अफसर : किसे कौन से जिले की जिम्मेदारी?

भजनलाल सरकार द्वारा जारी की गई नई तबादला व नियुक्ति सूची के तहत 2024 बैच के सभी 13 अफसरों को जिलों में तैनात किया गया है-

सृष्टि डबास: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा

ऐश्वर्यम प्रजापति: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, खैरथल-तिजारा

मेधा आनंद: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा

स्वाति: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर

राजपूत नेहा: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अजमेर

मोहन लाल: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर

स्वींद्र मेघवाल: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

चौधरी बिरजू: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली

अदिति यादव: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर


मृणाल कुमार: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर

आराधना चौहान: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

रोहित वर्मा: विशेषाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जैसलमेर

भानू शर्मा: एसडीओ (SDO) कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपु

7 महिला अफसरों का दबदबा

इस नई पोस्टिंग लिस्ट में सबसे खास बात महिला अधिकारियों का दबदबा है। 13 अफसरों की इस टीम में 7 महिला आईएएस अफसर शामिल हैं। सृष्टि डबास, ऐश्वर्यम प्रजापति, मेधा आनंद, स्वाति, राजपूत नेहा, अदिति यादव और आराधना चौहान जैसी युवा अफसरों को कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर जैसे बड़े जिलों में सीधे फील्ड पोस्टिंग देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को मिलेगा बल

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने और पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव तैयारियों के बीच जिला निर्वाचन कार्यालयों में अतिरिक्त अधिकारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

जयपुर में मृणाल कुमार, जोधपुर में मोहन लाल और जैसलमेर में रोहित वर्मा की विशेषाधिकारी के रूप में तैनाती से मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, संवेदनशील बूथों के भौतिक सत्यापन और चुनावी सामग्री के प्रबंधन जैसे कार्यों में तेजी आएगी। वहीं भरतपुर में भानू शर्मा को एसडीओ कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन लगाया गया है।

15 नवंबर 2026 से पूर्व राज्य में स्थानीय चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की संभावनाओं के बीच इन नए अफसरों की फील्ड में मौजूदगी से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रहेगी।

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ क्यों नहीं? आया भजनलाल सरकार का जवाब!

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Updated on:

18 Aug 2026 02:31 pm

Published on:

18 Aug 2026 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान को मिले 13 नए IAS- 7 महिला अफसर शामिल, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने दी ‘पहली पोस्टिंग’ 

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