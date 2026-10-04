Sachin Pilot : ’13 करोड़ लोगों के नाम काटे गए’, CEC ज्ञानेश कुमार से लेकर मोदी-शाह तक को लेकर क्या बोले सचिन पायलट?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सचिन पायलट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तमाम व्यवस्थाओं और फैसलों को केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि इन संस्थाओं को वैचारिक और राजनीतिक रूप से जो पोषण और ताकत मिल रही है, उसका सिरा शीर्ष स्तर तक जुड़ा हुआ है। जब देश के कर्णधार ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली ताकतों को संरक्षण देंगे, तो व्यवस्था का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम जागरूक नागरिक इस तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे।