रुकें-सोचें-फिर एक्शन लें! गांधी जी के तीन बंदरों की डिजिटल सीख से राजस्थान बनेगा साइबर सुरक्षित

इन दिनों देशभर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। इसी पर लगाम कसने के लिए सरकार भी पुरजोर तरीके से काम कर रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने हाल ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जागरूकता संदेश जारी किया। यह संदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तीन बंदरों की प्रसिद्ध सीख- बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो पर आधारित है। अब इस संदेश को साइबर दुनिया के लिए अपनाया गया है। संदेश बेहद सरल लेकिन असरदार है-रुकें, सोचें और फिर एक्शन लें। राजस्थान जैसे राज्यों में जहां साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यह संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 को भारत में National Cyber Security Awareness Month (राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह) के रूप में मनाया जा रहा है।