Rajasthan Panchayat Result : जयपुर. गांवों को विकास की दौड से अलग-थलग मानने की भूल मत कीजिए। देश में महिलाओं को बराबरी में लाने व युवाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने की बातें वर्षों से हो रही है, लेकिन जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में ग्रामीणों ने 54 फीसदी से अधिक पद महिलाओं को सौंप दिए। इन चुनावों में 598 युवाओं ने सांसद-विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 साल से पहले ही राजनीति में एंट्री कर संसद विधानसभा में होने वाली युवा सोच को आगे बढ़ाने की चर्चाओं को धरातल पर उतार दिया। इनके अलावा 178 पंचायत प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स कर गांवों की राजनीति में उतरे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को पंचायत समितियों के 7520 सदस्यों व जिला परिषदों के 1271 सदस्यों के नतीजे घोषित किए गए। इन चुनावों में कई चौकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, अब इन सदस्यों को 25 नवम्बर को 37 जिला परिषदों के प्रमुखों व 27 नवम्बर को 419 पंचायत समितियों के प्रधानों का चुनाव करना है। 26 नवम्बर को उप प्रमुख व 28 नवम्बर को उप प्रधान का चुनाव भी होगा।