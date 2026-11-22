Rajasthan Politics : राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायतीराज चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है। 37 जिलों में आए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणामों में विपक्ष को संजीवनी मिली है। कांग्रेस की इस जीत पर दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भाजपा और भजनलाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायती राज चुनावों में करारी हार के बाद भी सबक नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से अपेक्षा है कि वह निष्पक्ष रहकर जनादेश का सम्मान करे।