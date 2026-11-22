Jaipur 22 Godam To B2 Bypass Road Widening: जयपुर में न्यू सांगानेर रोड के बाद अब 22 गोदाम से बी-टू बाइपास तक सड़क चौड़ी करने की तैयारी तेज हो गई है। हाईकोर्ट में 25 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने प्रस्तावित सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। पहले दिन जेडीए की दो टीमों ने त्रिवेणी नगर पुलिया से बी-टू बाइपास की ओर सीमांकन किया। इस दौरान 64 निर्माणों पर लाल निशान लगाए गए। कहीं निर्माण का 8 फीट तो कहीं 14 फीट हिस्सा सड़क की सीमा में आ रहा है।