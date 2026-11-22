Rajasthan Tourism RTDC Hotels: सवाईमाधोपुर: राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी) ने एक बार फिर अपने होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। निगम की ओर से प्रदेश के चार प्रमुख होटलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निविदा भी जारी की जा चुकी है। जल्द ही इन होटलों को निजी संचालकों को लीज पर सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस फैसले के पीछे आरटीडीसी के होटलों में कर्मचारियों की कमी और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती को प्रमुख कारण माना जा रहा है।