पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में 23 करोड़ 21 लाख 56 हजार 605 पर्यटक यात्राएं दर्ज हुई थीं। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 25 करोड़ 44 लाख 48 हजार 500 हो गई। इस तरह एक साल में 2 करोड़ 22 लाख 91 हजार 895 पर्यटक यात्राओं की बढ़ोतरी हुई। कुल वृद्धि 9.60 प्रतिशत रही। इसमें घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वर्ष 2025 में 25 करोड़ 25 लाख 3 हजार 432 घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज हुई। जबकि विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या 19 लाख 45 हजार 68 रही। वर्ष 2024 के मुकाबले घरेलू पर्यटक यात्राओं में 9.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं विदेशी पर्यटक यात्राओं में 6.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।