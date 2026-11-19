घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड (फोटो-एआई)
रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Ration Card: राशन कार्डधारियों के बीच परिवार के सदस्यों के नाम काटे जाने और राशन कार्ड बंद किए जाने को लेकर फैल रही खबरों को खाद्य विभाग ने भ्रामक बताया है। खाद्य विभाग के नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण किसी सदस्य का खाद्यान्न आबंटन एवं वितरण प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसे राशन कार्ड से नाम काटने या पूरा राशन कार्ड बंद करने की कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारियों के परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तथा जिनका वेरिफिकेशन स्टेटस 'नॉट वैरिफाइड' प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे सदस्यों के हिस्से का खाद्यान्न आबंटन एवं वितरण प्रभावित हुआ है। इसलिए हितग्राहियों को जल्द से जल्द अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए।
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