धान की कुल शार्टेज को प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से निकाला जाए तो प्रदेश में कुल 212 करोड़ रुपए की चपत लगी है। अब इसकी रिकवरी की प्रक्रिया की जा रही है। 26 जिलों में किसी न किसी स्तर पर धान की शॉर्टेज मिली है, जबकि 7 जिलों में शॉर्टेज शून्य बताई गई है। दरअसल खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में करीब 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थीं। खरीदी के बाद समितियों और उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध धान, उठाव व अभिलेखों का मिलान किया गया। इसी प्रक्रिया में यह अंतर सामने आया है। विभागीय स्तर पर धान की कमी के पीछे सूखत व अन्य कारणों से हुई क्षति की संभावना भी बताई गई है।