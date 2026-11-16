Banned Pakistani Creams: रायपुर में बिक रही पाकिस्तानी क्रीम, 300 से 550 रुपए तक कीमत, ड्रग विभाग ने मारा छापा

महाराष्ट्र के नागपुर में किडनी संबंधी परेशानियों से जूझ रही करीब 18 महिलाओं द्वारा गोरी क्रीम का नियमित इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। किडनी विशेषज्ञों के पास वर्ष 2023-24 से ऐसे मरीज पहुंच रहे थे। इसके बाद क्रीम के नमूने की निजी प्रयोगशाला से जांच कराई गई थी। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की जांच में भी क्रीम में पारे की मात्रा कई गुना अधिक पाई गई थी। इन मामलों के सामने आने के बाद क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरों को लेकर चिंता बढ़ी थी।