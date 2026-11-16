Diwali Crime Report: रायपुर ग्रामीण में पिछले साल से कम अपराध, जानिए किस अनुविभाग में कितने मामले

Diwali Crime Report: दिवाली त्योहार के दौरान रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में अपराध के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, धनतेरस से मातर पर्व के बीच वर्ष 2025 में कुल 92 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 83 रह गई। इस दौरान हत्या और लूट का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं, बलवा के मामले तीन से घटकर एक और चोट पहुंचाने के मामले 86 से घटकर 82 रह गए। हालांकि, अलग-अलग अनुविभागों में अपराध के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।