Diwali Crime Report: रायपुर ग्रामीण में पिछले साल से कम अपराध, जानिए किस अनुविभाग में कितने मामले

Diwali Crime Report: रायपुर ग्रामीण में पिछले साल से कम अपराध(photo-AI)
Diwali Crime Report: दिवाली त्योहार के दौरान रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में अपराध के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, धनतेरस से मातर पर्व के बीच वर्ष 2025 में कुल 92 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 83 रह गई। इस दौरान हत्या और लूट का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं, बलवा के मामले तीन से घटकर एक और चोट पहुंचाने के मामले 86 से घटकर 82 रह गए। हालांकि, अलग-अलग अनुविभागों में अपराध के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
पुलिस विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शारीरिक संबंधी अपराधों की श्रेणी में हत्या और लूट का कोई मामला सामने नहीं आया। बलवा के मामले भी पिछले साल के तीन से घटकर इस बार एक रह गए। वहीं, चोट पहुंचाने के मामलों में 2025 में 86 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में इनकी संख्या घटकर 82 रही।
माना अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले थानों में चोट पहुंचाने से जुड़े मामलों में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में मंदिर हसौद और आरंग में इस श्रेणी के कुल 13 मामले सामने आए थे। वहीं, 2026 में सिलतरा में एक, मंदिर हसौद में 12 और आरंग में 12 प्रकरण दर्ज किए गए। इस तरह इन थाना क्षेत्रों में चोट पहुंचाने के मामलों की संख्या बढ़ी है।
विधानसभा अनुविभाग के अंतर्गत विधानसभा, खरोरा, तिल्दा नेवरा और धरसीवां थाना क्षेत्रों में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। पिछले साल इन क्षेत्रों में हत्या के प्रयास, बलवा, चोट पहुंचाने और लूट से जुड़े कुल 54 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल यह संख्या घटकर 32 रह गई। इन आंकड़ों के मुताबिक, विधानसभा अनुविभाग में अपराध के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
नवा रायपुर अनुविभाग के आंकड़ों में कुल मामलों की संख्या दोनों वर्षों में समान रही। वर्ष 2025 में अभनपुर थाने में चोट पहुंचाने के 10 और हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज हुआ था। वहीं, राखी में चोट पहुंचाने के तीन और गोबरा नवापारा में 11 मामले सामने आए थे।
वर्ष 2026 में इस अनुविभाग के किसी भी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं हुआ। अभनपुर में चोट पहुंचाने के आठ, राखी में छह और गोबरा नवापारा में 12 प्रकरण दर्ज किए गए। इस तरह दोनों वर्षों में कुल 26-26 मामले सामने आए।
रायपुर ग्रामीण पुलिस की तुलनात्मक रिपोर्ट के अनुसार, धनतेरस से मातर पर्व के बीच 2025 में जहां कुल 92 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2026 में इनकी संख्या 83 रही। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार नौ मामले कम दर्ज किए गए। हालांकि, अलग-अलग अनुविभागों के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला है। माना अनुविभाग में चोट पहुंचाने के मामले बढ़े, जबकि विधानसभा अनुविभाग में कुल मामलों में कमी आई और नवा रायपुर में आंकड़ा समान रहा।
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