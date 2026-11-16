Gariaband News: रेत खदानों में नियमों की अनदेखी, BJP नेता ने खनिज विभाग पर लगाए मिलीभगत के आरोप

पूरे मामले में राजिम एसडीएम नेहा भेड़िया ने कहा कि सरकंडा रेत खदान में रात के समय भूमिपूजन किए जाने की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने संबंधित तहसीलदार से मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम के मुताबिक, जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिले में सरकंडा, सूखा नदी और पैरी नदी से जुड़े इन मामलों ने रेत खनन की निगरानी और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब प्रशासनिक जांच और खनिज विभाग की कार्रवाई पर नजर रहेगी।