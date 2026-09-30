Ancient sculptures in Rajim: धर्मनगरी राजिम में घास-फूस के बीच पड़ी लाखों की प्राचीन प्रतिमाएं, तीन साल से अनदेखी का शिकार

Ancient statues of Rajim: छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धर्मनगरी राजिम अपनी प्राचीन मूर्तिकला, स्थापत्य और धार्मिक विरासत के लिए देश-विदेश में पहचान रखती है। लेकिन इसी नगरी में लाखों रुपए मूल्य की बताई जा रही तीन प्राचीन खंडित प्रतिमाएं लंबे समय से उपेक्षित हालत में पड़ी हैं। जगन्नाथ मंदिर के पीछे गार्डन और पार्किंग क्षेत्र के पास घास-फूस के बीच रखी इन प्रतिमाओं की पिछले तीन-चार वर्षों से किसी ने सुध नहीं ली है। पार्किंग के पूर्व दिशा में करीब तीन फीट ऊंची हनुमानजी की प्रतिमा खड़ी मुद्रा में रखी है। प्रतिमा का गला क्षतिग्रस्त हैए हालांकि सिर और धड़ जुड़े हुए हैं। दोनों हाथ कोहनी तक सुरक्षित हैं, जबकि आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और आकृतियां इसे सामान्य प्रतिमा से अलग बनाती हैं।