Raipur Sneakers Fest: 180 जोड़ी सोल और 2035 जोड़ी लेस से बनाया मिल्खा सिंह का पोर्ट्रेट,11 स्टूडेंट्स ने 2 दिन में किया तैयार

Sneakers Fest Raipur: लाभांडी रोड स्थित मॉल में चल रहे तीन दिवसीय स्नीकर्स फेस्ट में जूतों को सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि कला के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यहां 2035 जोड़ी शू लेस और 180 जोड़ी शू सोल से मिल्खा सिंह का 4 बाय 8 फीट का पोर्ट्रेट तैयार किया गया। 11 स्टूडेंट्स ने मिलकर करीब दो दिन में यह मोजेक तैयार किया। दूर से देखने पर यह पोर्ट्रेट एक सामान्य तस्वीर जैसा नजर आता है, लेकिन पास जाने पर इसमें इस्तेमाल की गई हजारों लेस और सोल साफ दिखाई देते हैं।