पर्यटन की नई पहचान बन सकती है आमागढ़ गुफा, जानिए सुरंगों की लोककथाओं से मंदिरों तक जुड़ी अनसुनी कहानी

छत्तीसगढ़ का अनदेखा एडवेंचर स्पॉट (Photo Source- Patrika Create)
मुकेश साहू/Hidden Places in Chhattisgarh: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की हरी-भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच आमागढ़ गुफा एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों के बीच आज भी कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। अंबागढ़ चौकी से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित यह इलाका प्रकृति, इतिहास, आस्था और रोमांच को एक साथ समेटे हुए है। शहरों की भीड़ और पर्यटन के चर्चित ठिकानों से दूर आमागढ़ गुफा अभी भी अपेक्षाकृत अनजान है। हालांकि, इसकी प्राकृतिक बनावट, आसपास का जंगल और इससे जुड़ी लोककथाएं इसे एक संभावित एडवेंचर और इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाती हैं। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस क्षेत्र को पर्यटन की पहचान दिलाने की मांग भी उठती रही है।
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