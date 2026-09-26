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Refineries in India : कच्चे तेल से ग्रीन हाइड्रोजन तक, बदल रही विशाख रिफाइनरी, ऊर्जा सुरक्षा का फार्मूला: ज्यादा शोधन, सुरक्षित भंडार

Refineries in India: विशाख रिफाइनरी का होगा मेगा विस्तार हो रहा है। वर्ष 2029 तक इसकी क्षमता बढ़कर 21.3 एमएमटी हो जाएगी। सात दशक में 31.5 गुना हो जाएगी क्षमता। राजस्थान के पचपदरा रिफानरी की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। देश में कच्चे तेल को ईंधन में बदलने वाली रिफाइनरियां कैसे अपना आकार बढ़ा रही हैं, इस बारे पढ़िए जग्गो सिंह धाकड़ की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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जग्गो सिंह धाकड़

Sep 26, 2026

refineries

विशाख रिफाइनरी (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Refineries in India : देश की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं तो कच्चे तेल को ईंधन में बदलने वाली रिफाइनरियां भी अपना आकार बढ़ा रही हैं। विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाइनरी ने कभी महज 0.675 मिलियन मीट्रिक टन सालाना क्षमता से सफर शुरू किया था, अब यह 2029 तक 21.3 मिलियन मीट्रिक टन सालाना कच्चा तेल शोधन करने की तैयारी में है।

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