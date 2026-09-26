Refineries in India : कच्चे तेल से ग्रीन हाइड्रोजन तक, बदल रही विशाख रिफाइनरी, ऊर्जा सुरक्षा का फार्मूला: ज्यादा शोधन, सुरक्षित भंडार

Refineries in India : देश की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं तो कच्चे तेल को ईंधन में बदलने वाली रिफाइनरियां भी अपना आकार बढ़ा रही हैं। विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाइनरी ने कभी महज 0.675 मिलियन मीट्रिक टन सालाना क्षमता से सफर शुरू किया था, अब यह 2029 तक 21.3 मिलियन मीट्रिक टन सालाना कच्चा तेल शोधन करने की तैयारी में है।