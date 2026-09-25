Visakhapatnam : देश में समंदर किनारे एक ऐसा रेलवे स्टेशन, जहां चक्रवात भी नहीं रोक पाएगा रेल का सफर

Visakhapatnam Railway Station : समुद्र से उठने वाला चक्रवात जब तट से टकराता है तो हवाओं की रफ्तार के साथ तबाही का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि तेज रफ्तार चक्रवाती तूफान भी रेल यातायात की राह में बाधा न बन सके। ‘हुदहुद’ जैसे भीषण चक्रवात की मार झेल चुके इस शहर में नया स्टेशन भवन यू-शेप डिजाइन और खास तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। स्टेशन की बनावट और निर्माण तकनीक में तटीय क्षेत्र की चुनौती को ध्यान में रखा गया है। चक्रवात की स्टेज-3 को ध्यान में रखकर इसका निर्माण हो रहा है।