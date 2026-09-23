Balod News:घर की चारदीवारी से शहर की सफाई तक, निशा बेगम की कहानी, मेहनत से बदली जिंदगी और बनीं आत्मनिर्भर

Balod Swachhata Didi: कभी घर की चारदीवारी और बच्चों की देखभाल तक सीमित रहने वाली निशा बेगम आज बालोद शहर की गलियों और घरों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रही हैं। वर्ष 2017 में मिशन क्लीन सिटी से स्वच्छता कर्मी के रूप में शुरू हुआ उनका सफर अब आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और बदलाव की कहानी बन चुका है। नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत संचालित एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) प्लांट में काम करते हुए निशा ने न सिर्फ अपने काम की नई पहचान बनाई, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से परिवार और बच्चों के भविष्य को भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।