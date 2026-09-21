Odisha Deputy CM : ओडिशा में बदलाव की नई तस्वीर: महिला सशक्तिकरण, निवेश और पर्यटन पर जोर, डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने दिए कड़े संदेश?

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा (photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)
Odisha Deputy CM Interview : महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह , बाल कल्याण, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को लेकर लगातार नई योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। राज्य में गरीबी और भुखमरी की पुरानी छवि को पीछे छोड़ते हुए अब विकास का दौर बदल रहा है। उपमुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन मंत्री प्रवती परिदा ने पत्रिका से बातचीत में सरकार की प्राथमिकताओं को बताया है।
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