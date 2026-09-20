पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, अब बेटियां संभाल रहीं मां की विरासत, जानें संघर्ष की कहानी

रायपुर@सरिता दुबे। Godna Art: सरगुजा के जमगला गांव की 32 वर्षीय तीजो पावलेकी कहानी बताती है कि परंपरा को केवल संग्रहालय में सुरक्षित रखने के बजाय उसे आज की जरूरतों से जोड़ दिया जाए तो वही विरासत रोजगार बन सकती है। उनके हाथों की चित्रकारी ने एक ओर उनके परिवार को संभाला, वहीं दूसरी ओर गोंड समाज की गोदना परंपरा को कपड़ों पर नया जीवन दिया। अब उनकी तीन बेटियां भी यही कला सीख रही हैं- यानी जिस हुनर से कभी तीजो ने अपने परिवार को संभाला, वही हुनर अब अगली पीढ़ी की आजीविका और पहचान भी बन रहा है।