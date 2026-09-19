Gramdani System : राजस्थान के 196 गांवों में आज भी ‘सबै भूमि गोपाल की, यहां नहीं चलती किसी की मलकियत

Gramdani System : प्रदेश के 12 जिलों में राजस्व मामलों का निस्तारण ग्रामदानी गांवों की ग्राम सभा ही करती है। इन गांवों में बाहरी व्य​क्ति के जमीन खरीदने पर ‘पाबंदी’ है। नागौर जिले के 10 गांवों में ऐसी व्यव्स्था है, जहां सरकार की पंचायती नहीं चलती। यहां ग्राम सभा के चलते एक भी भूमि विवाद नहीं है। परन्तु यह बेहतरीन व्यवस्था अब प्रदेश में गिने दिनों की मेहमान प्रतीत हो रही है। सरकार ने दो साल पहले भूदान-ग्रामदान बोर्ड को भंग कर दिया है। पढ़िए दिनेश कुमार स्वामी की खास रिपोर्ट।

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